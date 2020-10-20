В Рускеалу на Новый год пустят дополнительные поезда

На новогодние праздники из Санкт-Петербурга в горный парк «Рускеала» пустят больше поездов «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Отметим, что поезда будут ходить ежедневно 2-9 января по утрам с Финляндского вокзала. Время в пути - всего 4 часа. Обратный маршрут отправится из Рускеалы вечером.

Приобрести билеты на эти рейсы можно уже сегодня. Юным и пожилым путешественникам предлагается 30%-ая скидка.

В горном парке традиционно будет ходить ретро-поезд "Рускеальский экспресс".