Эксперт рассказал, как спрятать переписку в WhatsApp

Директор Института информационных технологий Университета "Синергия" Антон Аверин рассказал о том, как правильно скрыть свою переписку в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Так, онлайн можно установить настройки конфиденциальности. Возможно использование статуса "Был(а)" - он позволяет не показывать другим пользователям ваше время нахождения в сети. В настройках также есть пункт, помогающий скрывать информацию о том, прочли вы сообщение или нет.

На "Андроиде" можно использовать приложение Unseen. Оно позволяет только читать сообщения, при этом не отображаясь в Сети.

Также на мессенджер можно установить пароль.

Чтобы ваши сообщения не читали присутствующие рядом люди, можно просто не "светить" телефоном, отметил специалист.