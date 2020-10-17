Смольный разработает единый стандарт школьного питания

На портал «Наш Петербург» в сентябре-октябре поступили около пяти сотен жалоб на качество еды в учебных заведениях. Об этом пресс-служба аппарата вице-губернатора города Николая Бондаренко.

Большую часть жалоб родители отозвали после проб завтраков и обедов в столовых. Многие были недовольны из-за возникшего непонимания после введения новых правил для столовых.

Бондаренко, по итогам рассмотрения жалоб, поручил создать рабочую группу, которая в течение недели сформирует единый стандарт по организации питания для детей в школах. В документе будут указаны порядок и правила доставки продуктов, норма подачи на стол и сервировки. Учтут законодатели и спецодежду для работников столовых, она будет включать СИЗ.

В каждой школе будут специальные часы, когда родители смогут прийти к директору и напрямую озвучить жалобы по питанию. В целом в учебных заведениях будет собственный надзорщик за соблюдением правил, связанных с питанием детей.

Месячник контроля за качеством питания начнется с 5 ноября, после каникул.

Как сообщал "Санкт-Петербург.ру", родители, в частности, жаловались на питание, которое обеспечивала фирма "Флоридан". Данная компания несколько раз оказывалась в поле внимания петербургских СМИ. В середине сентября арбитраж признал недействительными госконтракты на поставки питания в двух школах и детском саду Василеостровского района, которые были выиграны АО "Фирма Флоридан" с рядом нарушений. В конце сентября родители 11-й гимназии Василеостровского района пожаловались на плохое питание в заведении - там едой занимается та же компания.

Редакция "Санкт-Петербург.ру" после получения жалоб направила запрос о ненадлежащем школьном питании на электронную почту компании "Флоридан". Ответа мы не получили.