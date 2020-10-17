В Петербурге скончался бывший директор "Ленфильма"

Экс-директор "Ленфильма" Виталий Аксенов умер в пятницу, 16 октября, в Санкт-Петербурге в возрасте 89 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).

До последних дней режиссер советского и российского кино Аксенов преподавал в институте.

Он занимал пост главы "Ленфильма" до 1987 года, а до этого возглавлял "Леннаучфильм". Под руководством Аксенова произошло техническое переоснащение обеих студий, поднявших уровень российского кинематографа.

В 90-е годы Аксенов был одним из режиссеров телевизионного сериала "Улицы разбитых фонарей".

О дате и месте похорон экс-главы киностудии пока не сообщалось.