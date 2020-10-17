Более тысячи петербургских домов получат "холодные чердаки"

До ноября 1,3 тыс. домов Санкт-Петербурга оборудуют системами "холодный чердак". Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Свыше 4,6 тыс. домов уже имеют такую систему. Ее начали вводить с 2018 года.

Систему устанавливают в жилых домах и на социальных объектах. На последних планируется также вмонтировать греющий кабель - всего им будут обеспечены 74 здания. Греющий кабель предотвращает образование наледи.

Чердаки оборудованы уже в 85% от запланированного объема домов.

По словам губернатора, рабочие проводят также капремонт, починку фасадов и крыш.