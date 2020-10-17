В РФ выявили поддельные творожные сырки

Роскачество выбрало худшие и лучшие глазированные творожные сырки.

Три производителя — «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки» и «Б.Ю. Александров» — совершенно правильно указали на этикетке, что сырки содержат молочный шоколад, Роскачество подтверждает этот факт.

Однако сырки «Б.Ю. Александров» и «Советские традиции» незначительно не соответствуют ГОСТу по показателям массовой доли влаги и кислотности творожной части.

"Творобушки" оказались не соответствующими требованиям к продукту, именуемому сырки. В них используется фитостерин - заменитель молочного жира. Этот продукт признали подделкой.

В некоторых сырках других марок нашли плесень, кишечную палочку, дрожжи, сорбиновую и бензойную кислоты.