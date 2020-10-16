Стали известны имена победителе премии "Мойки78"

В Петербурге вручили премии "Мойки78" людям, которые оказывают помощь бездомным и тяжелобольным, а также людям из трудных семей. Это активисты, общественники и другие неравнодушные люди приняли участие в церемонии в "Центре событий".

Сергей Соколов, основатель движения Stop killing Vyborg, победил в номинации «градозащита». Он занимается разрушенными домами с культурной ценностью в Выборге.

Мстислав Жиляев - победитель в номинации «экология» — руководитель проекта «Чистая Вуокса». Шесть лет назад он создал движение, которое формирует у людей культуру экологического отдыха на природе.

Александр Дубровский занимается ликвидацией свалок в Ленобласти. За более чем три года работы проекта территории избавили от 1500 кубометров мусора, а на месте высадили тысячи деревьев.

Никита Сорокин стал победителем в номинации «социальный Петербург». Сорокин девять лет занимается правозащитной и социальной помощью незащищенным слоям населения.

О других активистах вы можете узнать из материала "Мойки78".