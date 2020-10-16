Первый снег в Петербурге подвинули на будущую неделю

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов изменил свой прогноз о дате выпадения первого снега - ранее осадки ждали на уикэнд, а теперь - в понедельник, 19 октября.

Причиной изменений стал циклон, ворвавшийся в город.

В выходные в северной столице днем будет достаточно теплая погода, а дождь пройдет лишь во второй половине дня в воскресенье.

В Ленобласти в ночные часы прогнозируются заморозки. Снег с дождем там возможен в выходные.

Отметим, с четверга на пятницу Петербург пережил самую холодную ночь с начала осени - температура не превышала +2 градусов.