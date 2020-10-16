Петербуржцам разрешат выбрать новогоднюю елку

Голосование по выбору главной новогодней елки для Дворцовой площади стартовало на сайте "ПД", по телефону и в соцсетях издания. Петербуржцам предстоит выбрать между искусственной и настоящей лесной красавицей.



Такое же голосование было в 2013 году - тогда горожане решили выбрать искусственное дерево.

Опрос продлится до 22 октября включительно. По его результатам будет принято решение об украшении для Дворцовой площади.

По состоянию на 13-30 мск, на сайте "ПД" побеждает в голосовании настоящая ель - 54%.