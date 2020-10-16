Петербурженку арестовали за роспись полицейской машины

Перед Куйбышевским районным судом предстала петербурженка, которая решила украсить полицейское авто надписями. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Инцидент произошел ночью 11 октября на набережной канала Грибоедова. Девушка подошла к припаркованной полицейской машине и желтой и черной краской разрисовала авто. После инцидента она пыталась убежать, однако ее поймали.

Девушка не стал оспаривать свою вину в суде. Объяснений она тоже не дала.

Наказанием за поступок станут сутки административного ареста.