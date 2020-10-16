31 декабря 2021 года россияне будут отдыхать

Правительство России решило, что 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу, будет выходным.

Кабмин определил праздничные дни будущего года. Так, 2 и 3 января переносятся на 5 ноября и 31 декабря, которые станут выходными.

Суббота, 20 февраля, будет рабочей. Зато с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля можно отдыхать.

В самом начале года будут длинные каникулы - с 1 по 10 число января.

В этом году 31 декабря является рабочим днем. При этом в регионах иногда принимается самостоятельное решение о выходном в этот день, даже если на федеральном уровне такого распоряжения не было.