Петербуржцы пережили самую холодную ночь за начало осени

Минувшая ночь стала для петербуржцев самой холодной с начала осени. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Температура не превысила +2 градусов.

Отмечается, что в городе будет холодать. Так, днем будет до +7, а ночью около +5. При этом осадков не ожидается, будет облачно с прояснениями.

Ожидается, что вскоре в северной столице пройдет первый снег. На выходных похолодание продолжится, возможны температуры немного ниже нуля в ночное время.