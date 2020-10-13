"Желтый вагон" метрополитена совершил свой последний рейс

В начале октября состоялась последняя рабочая смена вагона типа Ем №3880 ― знаменитого советского вагона с жёлтым линкрустовым салоном. За время службы - а это более 50 лет - вагон преодолел около 7 млн км, сообщают "Невские новости".

В группе петербургской подземки в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что линкруст - это отделочный материал на бумажной основе рельефных форм.

Петербургский метрополитен постепенно переходит на современные составы. Однако старые вагоны реставрируются и сохраняются как историческое наследие.

Так, знаменитый желтый вагон, а также другие экспонаты можно будет увидеть на выставке в электродепо "Южное".