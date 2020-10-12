Первый мурманский двухэтажный поезд направляется к Петербургу

Из Мурманска в Санкт-Петербург отправился первый двухэтажный поезд. Этот поезд стал первым двухэтажным в Заполярье, сообщили в пресс-службе РЖД.

В целом в РФ курсирует 13 маршрутов со вторым этажом. В составе помещаются более 600 пассажира. Это на 34% больше, чем в одноэтажном поезде.

Отмечается, что маршрут Мурманск - Санкт-Петербург планировали запустить летом, однако помешала пандемия коронавируса. Кроме того, в июне произошло обрушение моста через реку Колу. В настоящее время переправа полностью отремонтирована. Реставрация завершилась в сентябре.