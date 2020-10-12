Суд отправил подозреваемого в хищении лекарств для онкобольных в СИЗО Петербурга

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Сергея Войтовича по делу о хищении препаратов для лечения онкобольных более чем на 100 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

Он подозревается по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").

Нахождение в СИЗО предусмотрено до 7 декабря.

Войтович является предполагаемым организатором схемы по хищению препаратов. Реализация схемы длилась около пяти лет и в них участвовали пять медучреждений Петербурга. Всего по данному делу задержаны 16 человек, проведены десятки обысков.