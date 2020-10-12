Синоптики назвали дату первого снега в Петербурге

В нашем регионе скоро выпадет снег. По данным ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти, снег с дождем пройдут в городе 15 октября.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил 78.ru, что первый снег быстро растает и 21 октября станет теплее.

На этой неделе в северной столице будет властсовать циклон, который принесет с собой дожди.

Ожидается, что в ночь на пятницу температура упадет до нуля градусов, а днем достигнет +2...+7 градусов. Первые заморозки на территории города и области ожидаются в выходные.