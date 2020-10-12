Выплату на первого ребенка в 54 тыс. рублей петербурженки смогут получить в МФЦ

Молоые мамы могут теперь обратиться в многофункциональный центр для получения компенсационной выплаты на первого ребенка. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление.

Пособие положено девушкам 19-24 лет, которые стали мамами с 1 января 2020 года.

Размер выплаты чуть больше 54 тыс. рублей.

Обновлен пункт о возрасте роженицы - теперь в список льготниц включены 19-летние женщины. До этого возрастные рамки были с 20 до 24 лет.

Ранее в Петербурге продлили выплаты семьям с детьми дошкольного возраста, так как коронавирусные ограничения в городе пока действуют. Для получения этой доплаты не обязательно идти в МФЦ.