Историк Соколов признал вину в убийстве Ещенко

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, выступал 12 октября на своем процессе. Он заявил, что признает вину в инкриминируемых преступлениях, но не собирается отвечать за «проступки», пишет ТАСС.

Соколов признался в убийстве и незаконном хранении оружия.

Историк рассказал, что у него есть заслуги в научных кругах. Он является автором книг, научных трудов и получил несколько наград.

Напомним, убийство произошло 8 ноября 2019 года. Соколов в ходе бытового конфликта с Ещенко убил ее. Труп девушки историк некоторое время держад в квартире, а потом расчленил его и выбросил в Мойку.