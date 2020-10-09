СКР Петербурга предложили проверить деятельность главы Фрунзенского района

В Главное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу направлен запрос на проведение проверки в отношении главы Фрунзенского района Константина Серова.

Запрос направил глава движения Молодежный авангард русских социалистов (МАРС) Дмитрий Мораликов. Он пояснил в посте "ВКонтакте", что движение провело расследование и по его результатам заподозрило Серова в коррупции.

Так, по словам Мораликова, в декларации чиновника не обнаружено его имущество - недвижимость в разных районах, автомобили. Они записаны на родственников, указал глава движения.

Годовой доход чиновника задекларирован в размере 3,2 млн рублей. На эти средства невозможно было бы приобрести все, чем владеет семья Серова, отметил активист.

МАРС считает, что доходы чиновника необходимо проверить.



По информации движения, Серов мог получать незаконные доходы за счет контроля строительства в Невском районе северной столицы. Серов три года возглавлял администрацию этого района.

Напомним, летом суд приговорил к 2,5 года лишения свободы экс-главу Невского округа Алексея Самойленко за получение взяток.