В Санкт-Петербурге открыли памятник основателю Обуховского завода

На территории Обуховского завода появился памятник основателю первого военно-промышленного предприятия России Павлу Обухову, которому 9 октября 2020 года исполнилось бы две сотни лет. В церемонии принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Он напомнил, что Обухов открыл новый метод производства стали.

Также состоялось открытие Центра детского технического творчества и профориентации. Там детей обучат программированию, робототехнике и другим специальностям.