В Петербурге несколько дней не работает электронный дневник

Уже несколько дней петербуржцы не могут узнать школьные оценки своих детей из-за сбоя в работе сайта электронного дневника. Об этом "Невским новостям" рассказали родители учащихся нескольких учебных заведений.

Последнее обновление произошло 6 октября. Третий день никаких обновлений на сайте не происходит.

Напомним, ранее сообщалось о возможном отравлении учеников в школе на Васильевском острове. Родители подозревали, что плохое самочувствие учеников может быть связано с некачественным питанием.

Поставкой продуктов в учреждение занимается фирма "Флоридан". В школе проводится проверка.