Водитель заплатил 100 тыс. рублей за гибель кошки в ДТП

Судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали компенсацию с водителя за гибель кошки, которая погибла в ДТП.

Авария произошла на трассе Стрельна - Кипень - Гатчина в 2018 году. Семья из трех человек с домашним питомцем следовала из Петергофа, когда им навстречу выскочил 42-летний водитель. Члены семейства получили легкие травмы, а кошка погибла.

Водитель-виновник ДТП ранее привлекался к административной ответственности за дорожные правонарушения.

Пострадавшая сторона обратилась в суд, который удовлетворил требования о взыскании морального вреда.

100 тыс. рублей были списаны в счет уплаты долга за моральный вред.