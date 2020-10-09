Петербуржцы недовольны уровнем своих зарплат

Петербуржцы в большинстве недовольны своими зарплатами - хотелось бы повыше. Об этом свидетельствуют данные hh.ru.

В сентябре служба провела опрос соискателей из Санкт-Петербурга, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены зарплатой, изменился ли размер их дохода с начала года, а также есть ли у них дополнительные источники заработка.

Почти 70% жителей северной столицы недовольны уровнем оплаты труда. 24% скорее довольны, а 5% полностью удовлетворены размером своей зарплаты.

Больше всего недовольства высказывают работники научных сфер, сферы образования, искусства, массмедиа, продаж.

46% работающих респондентов из Петербурга, которых не удовлетворяет размер оплаты труда, заявили, что если их текущую зарплату увеличить в 1,5–2 раза, то это их устроит. Ещё 30% хотели бы поднять заработную плату в 2–3 раза.



У половины петербуржцев зарплатаосталась на уровне начала 2020 года. 27% рассказали о сокращении зарплат.