Петербуржцев не пускают в Финляндию, несмотря на разрешение

Петербурженка пожаловалась СМИ, что ее не пустили в Финляндию, хотя такое разрешение имеется. Как сообщает Peterburg2, инцидент произошел 6 октября.

Жительницу северной столицы не выпустила российская сторона, несмотря на наличие у нее документов, подтверждающих владение финским домом, и отрицательного результата на COVID-19. По мнению российских пограничников, недвижимость не является обоснованием для выезда из страны.

Отметим, что с 1 октября Финляндия открыла границы для россиян - владельцев недвижимости. При этом указанной категории граждан дл въезда необходимо предоставить свежий (не позднее, чем за трое суток) отрицательный тест на коронавирус.