Ученые: Кошки любят, когда люди медленно моргают

Медленное моргание способствует позитивному общению с кошками. К такому выводу пришли британские ученые.

По их данным, медленные движения веками для кошек сродни улыбки.

Как отмечают ученые, кошки менее дружелюбны от природы, чем собаки. Однако с ними можно подружиться, используя медленное моргание.



Экспериментируя, ученые проверили общение десятков кошек с их владельцами. Животные успокаивались при правильном моргании и позволяли человеку приблизиться, иногда моргая в ответ - так же медленно.

Во втором тесте ученые применили тактику на незнакомых кошках - для них эффект сработал так же: представители семейства кошачьих начинали проявлять доверие.

По мнению ученых, медленное моргание можно использовать в ветклиниках.