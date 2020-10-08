Ученые: Мужчины с определенным голосом больше склонны к измене

Мужчины с низким голосом более склонны к изменам. К таким выводам пришли китайские ученые, пишет Naked Science.

В эксперименте участвовали молодые люди (18-24 года) - около 100 мужчин и свыше сотни женщин. Их голоса были записаны, а после ученые провели опросы и изучили здоровье испытуемых.



Низкий мужской голос определяется высоким уровнем тестостерона. Биология говорит женщинам, что потомство от мужчин с таким тембром будет здоровым.

Кроме того, выяснили ученые, обладатели такого низкого тембра (и высокого уровня гормона) не чувствуют вины при изменых и меньше заботятся о судьбе отношений.



Участницы исследования и сами воспринимали низкий голос у мужчины как знак его склонности к хождению налево.

По мнению ученых, тестостерон является ключевым фактором верности.

У женщин, между тем, не было обнаружено корреляции между высотой голоса и вероятностью обмана партнера.