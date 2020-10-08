Тимати поучаствует в шоу "Холостяк"

Восьмой сезон популярного реалити-шоу «Холостяк» обзаведется ярким участником - , продюсером, шоуменом, музыкантом Тимати. Шоу начнет выходить весной. Пока же проходит кастинг девушек со всей России для участия в проекте на ТНТ.

В релизе телеканала отмечается, что в шоу будут раскрыты тайны души музыканта и история его поисков любви.

Отметим, что Тимати - яркий представитель российского шоу-бизнеса. Он основал мультибренд Black Star и входит в топ-10 самых богатых молодых российских звезд по версии Forbes.

Тимати - Тимуру Юнусову - 37 лет. У него есть сын, однако с матерью Анастасией Решетовой Тимати расстался.