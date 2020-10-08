Участник Little Big разрезал пуповину на родах у жены

Участник музыкальной группы Little Big из Санкт-Петербурга Антон Лиссов стал отцом. Об этом он сам сообщил в своем "Инстаграме".

23 сентября его супруга родила мальчика в петербургской клинике.



41-летний музыкант рассказал, что младенец весит более четырех килограммов. Его также решили назвать Антоном.

Жена Анжелика чувствует себя хорошо. Во время родов Лиссов резал пуповину и "излучал спокойствие".