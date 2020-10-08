В девяти районах Санкт-Петербурга будут отключать воду

Перенесенные из-за коронавируса испытания теплосетей ГУП "ТЭК СПб" начнут проводить в девяти районах города и одном районе Ленобласти на следующей недели. Отключения начнутся с 12 октября и завершатся через десять дней, сообщила пресс-служба предприятия.

Там уточнили, что планировали провести испытания весной, однако в период самоизоляции остаться без горячей воды было бы дискомфортно.

Такие испытания проводятся раз в пять лет. Они затронут почти тысячу многоквартирных домов.

Адреса зданий, где будут отключать воду, можно узнать на сайте "ТЭК" в разделе "Оперативная информация".