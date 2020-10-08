В Пулково можно будет пользоваться единой картой петербуржца

В Пулково начинает действовать единая карта петербуржца (ЕКП). Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

При предъявлении ЕКП в сервисах воздушной гавани будут доступны скидки на разные услуги.

В целом, карта петербуржца устроена таким образом, что может работать и как банковская карта (платежная система "Мир"), и как скидочно-бонусная карта, и как проездной для поездок на метрополитене или автобусах или других видах городского транспорта, и как носителя подписи. Новые технологии позволили заисать электронную подпись граждан на данную карту.

ЕКП также содержит информацию о льготых граждан.