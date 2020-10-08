Рудковская ответила на шутку Урганта про коляску

Российский продюсер Яна Рудковская ответила на высказывание телеведущего Ивана Урганта о коляске за полмиллиона рублей. Ответ она разместила на своей странице в Instаgram.

Она пояснила, что коляска - это подарок, добавив, что лучше не иметь 500 тыс. рублей, а иметь щедрых друзей. А материнский капитал она потратит "по назначению", пообещала Рудковская.

Также Рудковской приятно целую неделю находиться в центре внимания.

Арсений - ее четвертый ребенок, которого выносила суррогатная мама. У звездной пары Рудковская - Плющенко есть еще один ребенок - мальчик Александр.

Коляска со снимка - от фирмы Dior. По словам Рудковской, ее подруга Ольга Смирнова подарила ей необходимый каждой маме предмет.