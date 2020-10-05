В Петербурге в два раза выросло число вакансий

В Петербурге значительно увеличилось число вакансий. Как свидетельствуют данные аналитиков "Авито Работы", в третьем квартале текущего года их стало в два раза больше, чем во втором.

При этом по сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил около 30%.

В лидерах по числу вакансий оказались туристическая сфера, ресторанный бизнес, сфера образования и науки. Также стали больше искать работников без опыта и студентов.

Работодатели, используя поиск, запрашивали данные о строителях, работниках сельского хозяйства и сферы продаж.

При этом отмечается, что за год средняя предлагаемая зарплата выросла на 15% - до 35 тыс. руб.