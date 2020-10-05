В РФ меняются правила оплаты покупок в Сети

В России сегодня закончился льготный период эквайринга для интернет-магазинов за оплату товаров картами.

Мера Центробанка РФ по льготной эквайринговой ставке в 1% действовала до 5 октября.

Она была призвана сократить расходы магазинов, занимающихся продажей товаров в Сети.

Теперь будет действовать прежний размер комиссии. Он составит от 1,2 до 2,2%.

Ряд крупных банков планирует воспользоваться снятием ограничений и повысить комиссию. Банки хотят сделать это, чтобы избежать убытков.