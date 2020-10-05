Историк Соколов рассказал, как начал стрелять

На заседании в понедельник, 5 октября, свои доказательства начала представлять сторона защиты историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Как пишет "КП", историк рассказал экспертам, что в день трагедии, в момент ссоры ему пришла в голову "идиотская идея": выстрелить в воздух, чтобы звук выстрела успокоил погибшую.

После, по словам обвиняемого, его возлюбленная бросилась на него с ножом или ножницами - и он выстрелил, в голову попал, якобы, случайно.

"ПД" отмечает, что адвокат Соколова Сергей Лукьянов сегодня зачитал выводы из заключения психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого в столичном Институте имени Сербского.

Из выводов психиатра следует, что Соколов не был в состоянии аффекта.

Значительный объем процитированного адвокатом касался показаний самого Соколова, которые он давал после задержания. Тогда обвиняемый рассказывал, что после летнего совместного отдыха с Анастасией Ещенко их взаимоотношения стали портиться.

По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов в ходе бытового конфликта с Ещенко убил ее. Несколько дней хранил труп в квартире, после чего расчленил его и выбросил в Мойку.