Владельцев больших собак отправят на кинологические курсы в обязательном порядке

Обязательные курсы кинологов для владельцев собак крупных пород могут ввести в России. С соответствующим предложением руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Автор инициативы уверен, что владельцы собак крупных пород, включая бойцовых и сторожевых, должны знать правила безопасности в обращении с такими домашними животными. Не все отдают себе отчет, насколько неумелое воспитание больших собак и неправильное обращение с ними может угрожать окружающим людям - и взрослым, и детям.

Напомним, летом сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области бездомные собаки нападали на скот местных фермеров. Столкнувшиеся с этой проблемой жители пояснили, что животных изначально подкармливали соседи и это не привело к позитивным последствиям.