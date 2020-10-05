"Мойка 78" решила поздравить чиновников со своим днем рождения

Редакция "Мойки78" решила поздравить петербургских чиновников со своим трехлетием, которое издание отмечает в октябре.

Корреспонденты и промоутеры издания собрались у здания Смольного. Представители редакции принесли с собой белые шарики с логотипом "Мойки78".

Поздравлять чиновников вышли также к Ратуше и зданию администрации Центрального района.

Редакция призывает петербургских представителей власти прочесть о своей работе на сайте издания.

Как сообщается в новостном материале, чиновники поначалу улыбаясь принимали шарики, однако позже стали отказываться, говоря, что в здание их с "подарком" не пустят, а издание они и без рекламы отлично знают.