Петербуржцев в начале рабочей недели ждут дожди

В понедельник, 5 октября, в Петербурге и Ленобласти ожидается дождливая погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», погода в первый день рабочей недели будет облачной, днем с прояснениями. Ночью ожидается дождь, днем тоже прогнозируются кратковременные дожди.

Будет дуть юго-восточный и южный ветер, 7-12 м/с. При этом будет достаточно тепло - до +17 градусов.

Гидрометцентр России отмечал ранее, что предстоящая неделя в Петербурге будет аномально теплой. Воздух будет на 5 градусов теплее нормы.