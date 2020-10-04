В новой детской поликлинике в Колпино будут наблюдаться 15 тыс. детей

В Колпино на Московской улице на 55% завершены работы по строительству новой детской поликлиники. По планам к поликлинике прикрепят сразу 15 тыс. детей, в штате будет работать 260 сотрудников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время рабочего визита накануне роследил за ходом строительных работ.

Планируется доделать медучреждение к концу весны 2021 года.