Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Владелец мессенджера Telegram Павел Дуров принес извинения за сбой в работе сервиса, произошедший накануне. Минувшей ночью пользователи также не всегда могли нормально отправить сообщения.

Дуров в своем канале сервиса пояснил, что в Европе случился аппаратных сбой.

Неполадки в приложении для iOS были устранены. Также специалисты внесут изменения в сетевое программное обеспечение, чтобы свести к минимуму риск таких проблем в будущем.

Судя по данным сервиса Downdetector, проблемы у мессенджера возникли по всему миру, однако европейцам не повезло больше всех. Российские города оказались в числе пострадавших - в основном, это миллионники центральной части страны.