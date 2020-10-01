Петербургский суд рассмотрит дело мошенников, похитивших более 5 млрд рублей

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении шести человек, которые похитили 5,6 млрд рублей.

Обвиняемым вменяется преступление по части 4 статьи 159 Уголовного Кодекса РФ (мошенничество).

По данным следствя, за почти восемь лет (до 2017 г) обвиняемые сговорились о похищении членских взносов и капитала компенсационного фонда. Используя расчетные счета подконтрольных им фирм, мошенники вывели 5,6 млрд рублей.

Рассматривать дело будет Дзержинский районный суд.