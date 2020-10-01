В Петербурге отменили осенний общегородской субботник

В Петербурге не будут проводить традиционный городской осенний субботник. Как пишут "Невские новости", тем не менее, с сегодняшнего дня в городе стартовал месячник по благоустройству.

Силами коммунальщиков улицы будут приводить в порядок к зиме: отмоют от грязи и пыли, а также очистят от опавших листьев. Также запланирована посадка деревьев в парках, скверах и на других территориях. Всего высадят более 4 тыс. деревьев, 13 тыс. кустарников и более 200 тыс. тюльпанов.

По итогам работы власти соберут мнения горожан - насколько успешно коммунальщикам удалось привести в порядок северную столицу.

В прошлом году на субботник вышли около 220 тысяч человек.

В этом году подобные массовые мероприятия отменены из-за пандемии коронавируса.