Петербургу обещают первый снег

Начало октября в городе на Неве будет теплое и сухое. При этом в третьей декаде месяца может пойти снег, пишут "Невские Новости", ссылаясь на слова ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса.

Почти неделю - примерно до 5 октября - в Санкт-Петербурге будет до +18 градусов, без осадков. Далее будет похолодание до +8 градусов. Около 12 дней будут идти дожди, в среднем выпадет около 67 мм осадков.

Ощутимое похолодание настигнет горожан в конце месяца, тогда можно ожидать и мокрый снег.

При этом главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что до 15 октября снега точно ждать не стоит.

Говоря о погоде в стране, синоптики предупредили, что в целом температура воздуха в октябре будет выше нормы на один-два градуса.