Безработных петербуржцев стало в восемь раз больше

Безработных в Петербурге стало больше в восемь раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора Центра занятости населения города на Неве Юлию Гороховую.



Общее число безработных с 1 января 2020 года - 133 701 человек. При этом из-за пандемии коронавиурса работы лишились 123 224 человека.

При этом 58% людей, признанных безработными с начала пандемии, изначально не имели официальной работы.

Самый большой прирост безработицы фиксировался в мае-июне этого года. При этом, отметила Гороховая, в северной столице не было массовых увольнений: компании переводили сотрудников на простой или сокращали часы работы.

Напомним, что больше других пострадали сферы обслуживания, туризм, торговля и ресторанный бизнес.