Немецкие СМИ рассказали, как Навальный выбирает воду

Политик Алексей Навальный еще не до конца оправился после болезни. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Der Spiegel, которые брали у него большое интервью.

В ходе интервью они отметили, что дрожь рук сильно мешает оппозиционеру пить воду из бутылки.

При этом отмечается, что сопровождающие Навального выбирали воду в бутылке в холодильнике из множества других. Как предположили в издании, случайный выбор создает ощущение безопасности.

Телохранители находятся при Навальном все время.

Полный текст двухчасового интервью в Der Spiegel будет опубликован в пятницу, 2 октября.