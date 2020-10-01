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Немецкие СМИ рассказали, как Навальный выбирает воду

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© Фото: Instagram

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В первом большом интервью политика после выздоровления журналисты Der Spiegel обратили внимание на его выбор воды.

Политик Алексей Навальный еще не до конца оправился после болезни. Об этом сообщают журналисты немецкого издания Der Spiegel, которые брали у него большое интервью.

В ходе интервью они отметили, что дрожь рук сильно мешает оппозиционеру пить воду из бутылки.

При этом отмечается, что сопровождающие Навального выбирали воду в бутылке в холодильнике из множества других. Как предположили в издании, случайный выбор создает ощущение безопасности.

Телохранители находятся при Навальном все время.

Полный текст двухчасового интервью в Der Spiegel будет опубликован в пятницу, 2 октября.

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