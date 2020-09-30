Спортивный лук для мужчин: что носить осенью и весной 2020–2021?

За последние 20 лет спортивный стиль вошёл в обиход. Сегодня мало кого удивит сочетание брюк и кроссовок. Причина популярности, особенно среди мужчин, кроется в простоте и удобстве спортивной одежды.

Отличительные черты такого стиля:

свобода в выборе кроя;

обилие дизайнерских дополнений (нашивок, вставок и т. д.);

комбинирование разных материалов;

свободный верх.

Дальше о том, что же будет актуально именно в следующем сезоне.

Футболки

Хотя классические монохромные футболки всё ещё в тренде, уже несколько сезонов подряд их смещают яркие принты. Этой зимой выбирайте крупные геометрические фигуры, пятнистую абстракцию и рисунки с цветами.

Тёплая верхняя одежда

Среди всего богатства джемперов, олимпиек и свитеров сегодня наиболее популярны свитшоты. Предпочтение отдаётся объёмным и ассиметричным моделям, например, когда длина с одной стороны больше. Другой вариант — спортивный пиджак.

Штаны

Этой осенью ценители спортивного стиля выбирают бермуды, которые раньше в основном носили только в походах. На более холодную погоду стоит пополнить гардероб теннисными брюками или спортивными штанами классического кроя.

Куртки и ветровки

Продолжают оставаться актуальными парки, особенно цвета хаки. Новое веяние сезона — анораки или куртки с горизонтальной молнией. Особенно модно смотрятся модели, выполненные из двух половин контрастных цветов. Преимущество для верхней одежды — большое количество внутренних и внешних карманов.

Обувь

Кроссовки — наиболее удобная и стильная обувь в непогоду. Но в этом году можно также обратить внимание на спортивные туфли и трексайдеры. При выборе стоит ориентироваться на утолщённую подошву, плоские шнурки и крупные надписи на обуви, например, логотип или слоган бренда.

Головные уборы

Осенью со спортивным луком сочетаются бейсболки, особенно с прямым козырьком. На более прохладную погоду предпочтение отдаётся тёплым вязаным шапкам с дополнительными элементами, привлекающими внимание, вроде нашивок или помпонов.

Спортивные сумки

Одна из доминантных тенденций 2021 года — смешение стилей. Поэтому мужские сумки для фитнеса хорошо сочетаются даже с классическими костюмами. Чтобы подчеркнуть образ, цвет сумки можно подобрать под цвет подошвы обуви, шнурков или аксессуаров.

Аксессуары

Главным аксессуаром остаются часы. В спортивном стиле они, как правило, массивны, дополнены различными функциями, например, измерения пульса и сердцебиения. Большинство часов выполнено из ударопрочных материалов. Цвет лучше подбирать в сочетании с другими деталями гардероба: принтами, молниями куртки или шнурками.

Завершают образ очки, для зрения или солнцезащитные. В этом сезоне популярны оправы жёлтого, горчичного, красного, бирюзового цветов.

Главный тренд спортивного стиля — свобода, поскольку он акцентируется на комфорте. Столь демократичный подход даёт возможность выглядеть достойно мужчинам практически любого телосложения и типа внешности.