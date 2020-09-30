Минпромторг обнаружил утюги с прослушкой

Специалисты Министерства промышленности и торговли РФ обнаружили в нескольких бытовых утюгах иностранного производства прослушивающие устройства. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Василий Шпак.

По его словам, вероятно, информация должна куда-то передаваться, однако куда, Шпак не уточнил.

Представитель министерства ранее отмечал, что электроника позволяет решать многие проблемы. Так, чипизация может помогать людям с инвалидностью, например, слепым.