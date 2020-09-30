Отец убитой Ещенко опознавал тело два дня

Продолжается суд над историком, бывшим доцентом СПбГУ Олегом Соколовым. Как пишет "Экспресс газета", отец убитой девушки сообщил в суде, что опознавал голову, руку и туловище девушки в ноябре после убийства.

Мама жертвы, Галина Ещенко, рассказала, что Анастасия «не решалась» выйти замуж за доцента, а собиралась уйти от него. По словам женщины, незадолго до смерти девушка поссорилась с Соколовым, потому что хотела пойти на день рождения друга.

Бывшая соседка пары, Ангелина Вольская, в ночь убийства Анастасии слышала крики и звуки драки, которые доносились из квартиры доцента.

По данным СМИ, бывшая возлюбленная историка Екатерина Пржигодзкая будет давать показания в суде.

По данным следствия, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов в своей квартире в ходе бытового конфликта с Ещенко выстрелил из обреза в голову девушки. После убийства, полагает следствие, мужчина хранил труп в квартире, после чего расчленил его с помощью пилы-ножовки по дереву, двух кухонных ножей и топора, а затем выбросил части в реку Мойку.