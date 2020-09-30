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ЗакС одобрил "балконную амнистию" в первом чтении

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© Фото: pixabay.com

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Зимой депутаты отменили штрафы за самовольное остекление, сейчас – запрещают требования его демонтажа, которые выдвигают УК.

ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект, расширяющий "балконную амнистию".

Как пояснил председатель Комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок, зачастую для петербуржцев остекление балкона - необходимость, вызванная климатическими условиями и метражом жилплощади.

С тем, что все застекленное до января текущего года нельзя требовать демонтировать, депутаты согласились единогласно.

При этом дальнейшие планы по решению проблемы остекленных балконов вызывают разногласия.

Депутат Ирина Иванова считает, что также нужно заняться и вопросами решеток, кондиционеров. Депутат Оксана Дмитриева полагает, что в законопроект стоит добавить строчки об исключениях – исторических домах, а в спальных районах при капремонте фасадов всё-таки менять самовольное остекление на сплошное.

Второе чтение запланировано на 16 октября. К этому времени депутаты должны определиться с поправками.

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