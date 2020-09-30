Премьер-министра РФ попросили отменить накопительную часть пенсии

Федерация независимых профсоюзов России выступает за отмену накопительной части пенсии. Инициатива направлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Отмечается, что накопительная часть пенсии не имеет практического решения, что приводит к правовым коллизиям.

Как поясняется в письме ФНПР, средняя продолжительность жизни в РФ - 72 года. То есть после выхода на пенсию люди живут 12-15 лет в среднем. Между тем, с 2021 года срок выплаты накопительной пенсии увеличат с 19 до 22 лет, что, по мнению профсоюзов, дискредитирует идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных. Поэтому, считают в ФНПР, накопительную часть нужно вовсе исключить из системы.

Сейчас накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся после 1967 года, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы. В 2014 года в РФ действует заморозка накопительной части пенсии.

В середине мая в Пенсионном фонде России отмечали, что накопительные пенсии в 2020 году повысят на 9,13%, перерасчёт будет сделан с 1 августа.