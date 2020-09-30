На мостах через Неву установят новую светодиодную подсветку

На мосты Петербурга планируют установить современную подсветку. Планируется, что новые световые элементы подчеркнут красоту конструкций, а также будут оснащены функцией смены цвета, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что благодаря современной подсветке будет обновлена вся панорама Невы, что сделает город еще красивее.

В списке первые на замену подсветки - мосты Бетанкура и Троицкий. Кроме того, в числе первых светодиодные светильники разместят на Биржевом мосту.

Отмечается, что один набор подсветки будет будничный, а другой для праздников.

У конструкции будут разные режимы подсветки для будних дней и праздников.

В течение двух лет планируют обновить подсветку на Большом Конюшенном, Фонарном, Поцелуевом, Храповицком, Певческом мостах.